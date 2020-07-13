Тулячка вышла замуж за мигранта за 20 тысяч рублей

Парочка затеяла это, чтобы мужчина получил российское гражданство.

Киреевская межрайонная прокуратура проверила соблюдение требований миграционного законодательства.

Установлено, что местная 45-летняя жительница зарегистрировала фиктивный брак с гражданином Республики Азербайджан. 26-летний молодой человек женился на ней ради российского гражданства, заплатив при этом своей «супруге» 20 тыс. рублей.

– В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд о признании указанного брака недействительным, — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что брак в итоге аннулирован. Эти сведения прокуратура передаст в миграционную службу, чтобы предприимчивого парня лишили российского гражданства.