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Тулячка вышла замуж за мигранта за 20 тысяч рублей

Тулячка вышла замуж за мигранта за 20 тысяч рублей

Парочка затеяла это, чтобы мужчина получил российское гражданство.

Киреевская межрайонная прокуратура проверила соблюдение требований миграционного законодательства.

Установлено, что местная 45-летняя жительница зарегистрировала фиктивный брак с гражданином Республики Азербайджан. 26-летний молодой человек женился на ней ради российского гражданства, заплатив при этом своей «супруге» 20 тыс. рублей.

– В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд о признании указанного брака недействительным, — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что брак в итоге аннулирован. Эти сведения прокуратура передаст в миграционную службу, чтобы предприимчивого парня лишили российского гражданства.

 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:23 +2
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