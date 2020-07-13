В Алексинском районе двое детей на питбайках попали в ДТП

ГИБДД сообщили об аварии, которая случилась 10 июля в 14.40 на улице Дорожной в деревне Хатманово.

По предварительной информации, 11-летний мальчик на питбайке BSE-125 совершил столкновение с попутно двигавшимся питбайком BSE-110 под управлением 10-летнего мальчика.

В результате ДТП второй ребенок получил травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой — госпитализация не потребовалась.

Отметим, что питбайк — спортивный инвентарь, его использование возможно только в специально отведенных для этого местах. Перемещение на питбайках по дорогам общего пользования, как на территории города, так и за его пределами, а также на прилегающих территориях к дорогам общего пользования (обочины и поля и т. д. ) запрещено.