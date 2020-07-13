В Алексинском районе двое детей на питбайках попали в ДТП
ГИБДД сообщили об аварии, которая случилась 10 июля в 14.40 на улице Дорожной в деревне Хатманово.
Для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение. Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», при объеме двигателя не более 125 куб. см управление мототранспортом допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1».
Управление мототранспортом, превышающим объем двигателя 125 куб. см, допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».
При управлении мототехникой обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасает жизнь.