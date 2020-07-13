новости
новости
Регистрация
В Алексинском районе двое детей на питбайках попали в ДТП

В Алексинском районе двое детей на питбайках попали в ДТП

ГИБДД сообщили об аварии, которая случилась 10 июля в 14.40 на улице Дорожной в деревне Хатманово.

По предварительной информации, 11-летний мальчик на питбайке BSE-125 совершил столкновение с попутно двигавшимся питбайком BSE-110 под управлением 10-летнего мальчика.
 
В результате ДТП второй ребенок получил травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой — госпитализация не потребовалась.
 
Отметим, что питбайк — спортивный инвентарь, его использование возможно только в специально отведенных для этого местах. Перемещение на питбайках по дорогам общего пользования, как на территории города, так и за его пределами, а также на прилегающих территориях к дорогам общего пользования (обочины и поля и т. д.) запрещено.
 
гибдд напоминает

Для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение. Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», при объеме двигателя не более 125 куб. см управление мототранспортом допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1».

Управление мототранспортом, превышающим объем двигателя 125 куб. см, допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».

При управлении мототехникой обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасает жизнь.

 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 14:56 +1
Другие статьи по темам
Событие
питбайкДТПдети
Место
Алексинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка вышла замуж за мигранта за 20 тысяч рублей
Тулячка вышла замуж за мигранта за 20 тысяч рублей
Указ губернатора: в Тульской области открыты кафе, рестораны, кружки и секции
Указ губернатора: в Тульской области открыты кафе, рестораны, кружки и секции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.