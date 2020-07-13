В Тульской области женщина попала под моторную лодку

ЧП случилось в минувшие выходные на Черепетском водохранилище в Суворовском районе. Мужчина на моторной лодке не заметил купавшуюся женщину и наехал на нее. У тулячки диагностировали черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали.

Как доложил Павлов губернатору, происшествие стало результатом нарушения техники безопасности при управлении маломерным судном.