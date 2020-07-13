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В Тульской области женщина попала под моторную лодку
Фото из архива suvorov.tularegion.ru.

В Тульской области женщина попала под моторную лодку

О происшествии на оперативном совещании в правительстве сообщил начальник тульского ГУ МЧС Алексей Павлов.

ЧП случилось в минувшие выходные на Черепетском водохранилище в Суворовском районе. Мужчина на моторной лодке не заметил купавшуюся женщину и наехал на нее. У тулячки диагностировали черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали.

Как доложил Павлов губернатору, происшествие стало результатом нарушения техники безопасности при управлении маломерным судном.

 
 
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моторная лодкаводохранилище
Место
Суворовский районТульская область

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