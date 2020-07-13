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Новые случаи COVID-19 в Тульской области: за сутки заболели 68 человек
Фото из архива Myslo.

Новые случаи COVID-19 в Тульской области: за сутки заболели 68 человек

За весь период коронавирусом заразились 7568 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Дубенского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

34 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 
За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 104 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2 960 человек.
 
 
 
Всего на сегодняшний день в России выявлено 733 699 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 439 летальных исходов, выздоровел 504 021 человек.
Сюжет: Коронавирус
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