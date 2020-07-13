Фото из архива Myslo.
В Тульской области от пневмонии умерли три человека с подтвержденным коронавирусом
Об этом сообщил региональный оперштаб.
Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Богородицкого района в возрасте 65, 72 и 84 лет.
Таким образом, за всё время в Тульской области умерли 156 человек с коронавирусом.
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