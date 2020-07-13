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В Тульской области от пневмонии умерли три человека с подтвержденным коронавирусом
Фото из архива Myslo.

В Тульской области от пневмонии умерли три человека с подтвержденным коронавирусом

Об этом сообщил региональный оперштаб.

Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы и Богородицкого района в возрасте 65, 72 и 84 лет.

Таким образом, за всё время в Тульской области умерли 156 человек с коронавирусом.
Сюжет: Коронавирус
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