В Тульской области с 13 июля заработают детсады: какие справки нужны ребенку?

Об этом Myslo рассказали в пресс-службе правительства региона.

Для посещения детского сада ребенку необходимы следующие справки:

о состоянии здоровья (годна пять дней),

о санитарно-эпидемиологическом окружении (годна три дня),

об отсутствии данных малыша в реестре пациентов, больных коронавирусной инфекцией,

отрицательный анализ на энтеробиоз.

Тем детям, которые посещали дежурные группы, справки предоставлять не нужно.

В ведомстве также разъяснили, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ, маски обязаны носить сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, а также обслуживающий персонал.

В детсадах будут проводить следующие противоэпидемиологические мероприятия:

ежедневную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей (музыкального или спортивного зала — после каждого посещения);

ежедневную обработку игрушек и игрового и другого оборудования;

обработку рук антисептиком при входе в детский сад;

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений.

Ежедневно будут проходить ежедневные «утренние фильтры» сотрудников и воспитанников с контролем температуры.