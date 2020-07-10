В Тульской области с 13 июля заработают детсады: какие справки нужны ребенку?
Об этом Myslo рассказали в пресс-службе правительства региона.
Для посещения детского сада ребенку необходимы следующие справки:
- о состоянии здоровья (годна пять дней),
- о санитарно-эпидемиологическом окружении (годна три дня),
- об отсутствии данных малыша в реестре пациентов, больных коронавирусной инфекцией,
- отрицательный анализ на энтеробиоз.
Тем детям, которые посещали дежурные группы, справки предоставлять не нужно.
В ведомстве также разъяснили, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ, маски обязаны носить сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, а также обслуживающий персонал.
В детсадах будут проводить следующие противоэпидемиологические мероприятия:
- ежедневную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей (музыкального или спортивного зала — после каждого посещения);
- ежедневную обработку игрушек и игрового и другого оборудования;
- обработку рук антисептиком при входе в детский сад;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений.
Ежедневно будут проходить ежедневные «утренние фильтры» сотрудников и воспитанников с контролем температуры.
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