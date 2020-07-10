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Туляк на глазах у полицейских пил водку за рулем во время езды

Туляк на глазах у полицейских пил водку за рулем во время езды

Мужчина ранее судим и никогда не имел водительского удостоверения.

Вечером 9 июля в районе пересечения улиц Немцова и Рихарда Зорге в Туле сотрудники ППС увидели из окна своего автомобиля «замечательную» картину. Мужчина за рулем старенького Opel явно превышал скорость и прямо на ходу пил водку.
 
Полицейские включили проблесковые маячки и начали преследование машины. Нарушителя задержали перед поворотом на ул. Кутузова, после чего сотрудники ППС вызвали на место гаишников.
 
 
Стоит отметить, что также в салоне автомобиля находилась женщина, которая сразу после остановки выскочила и убежала в сторону ближайших дворов. Водитель Opel остался на месте, но хамил, вел себя вызывающе, дерзил и пытался уйти, поэтому на него пришлось надеть наручники. Когда стражи порядка спросили у нарушителя, почему он употребляет алкоголь во время езды, тот ответил: «Ну и чё? Я же никого не сбил!»
 
 
Пока сотрудники ГИБДД заполняли протокол и отправляли автомобиль на спецстоянку, на место вернулась спутница водителя. Она взяла из салона машины водку, вылила ее на асфальт неподалеку и затем снова ушла, на этот раз с пустой бутылкой в руках.
 
«За рулем остановленного сотрудниками ППС автомобиля Opel Vectra находился мужчина 1987 года рождения, у которого не было при себе документов. В ходе установления его личности выяснилось, что водительского удостоверения у него никогда не было. Мужчина в присутствии понятых отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль помещен на спецстоянку, водителя доставили в УМВД России по г. Туле для дальнейшего разбирательства», — прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.
 
Нарушителю грозит административный арест на 15 суток. Суд должен состояться 10 июля.
 
 
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:57 +11
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