Утренние фильтры и бактерицидные облучатели: как будут работать детсады Тулы с 13 июля

Дошкольные образовательные организации к открытию «генералят» и дезинфицируют их территорию.

Учреждения откроются на основании Указа губернатора Тульской области от 07.07.2020 № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Сейчас детские сады готовятся принять детей: проводят генеральную уборку помещений, обработку территорий дезинфицирующими средствами.

В администрации города отмечают: образовательный процесс будет организован при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Это ежедневные «утренние фильтры» сотрудников и воспитанников с контролем температуры, обработка всех помещений с помощью дезинфицирующих средств, использование в группах и спальнях бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха, соблюдение питьевого режима и режима проветривания помещений.

Кроме того, сейчас с сотрудниками и родителями проводят разъяснительную работу о том, что допускать в детсад воспитанников и сотрудников с признаками респираторных заболеваний запрещено.