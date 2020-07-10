В Тульской области инспекторы ГИБДД поймали таксиста с поддельным разрешением на работу

Минтранспорта совместно с управлением ГИБДД и Ространснадзором проводят рейды по выявлению нелегальных перевозчиков.

9 июля в ходе рейда выявлено пять фактов нарушений в сфере перевозок пассажиров легковым такси. В отношении четырех водителей составили протоколы об административном правонарушении, одно транспортное средство арестовано и эвакуировано на специализированную стоянку до вынесения решения суда.

Сотрудникам ГИБДД также попался таксист, работающий с поддельным разрешением. По данному факту полицейские проводят проверку.

Начальник отдела безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Елена Шалагинова:

Елена Шалагинова - Рейды направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок. Пассажиры нелегального автобуса или такси подвергают риску свою жизнь и здоровье. Нелегальный перевозчик не осуществляет технический контроль транспортного средства, экономит на ремонте и безопасности, не проходит предрейсовый медицинский осмотр. При отсутствии контроля за режимом труда и отдыха водитель может быть уставшим и заснуть за рулем.

Всего же за полгода проведен 61 рейд, составлено 26 протоколов об административных правонарушениях в отношении перевозчиков.

Вынесено 486 постановлений о привлечении лиц к административной ответственности на 2,38 млн рублей. Арестовано 50 транспортных средств.