новости
новости
Регистрация
В Туле 10 бригад электриков восстанавливают энергоснабжение после шторма
Фото: пресс-служба АО «ТГЭС».

В Туле 10 бригад электриков восстанавливают энергоснабжение после шторма

Основная часть работ уже завершена. Сотрудники АО «ТГЭС» работают в режиме повышенной готовности.

Энергетики АО «Тульские городские электрические сети» ликвидировали основную часть технологических нарушений в электросетях, вызванных грозовым фронтом.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 10 бригад – 50 человек и 14 единиц техники. Для оказания помощи тульским специалистам направлены три бригады «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго».

В АО «ТГЭС» продолжает действовать режим повышенной готовности. Энергетики устраняют обрывы проводов и повреждения энергооборудования.

Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях на энергообъектах можно по телефону:       8 (800) 700-51-16.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 20:42 +2
Другие статьи по темам
Событие
АО ТГЭСТулгорэлектросетивосстановление электроснабжениеаварийно-восстановительные бригады
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Школа из Тульской области присоединилась к проекту «Школьный музей Победы»
Школа из Тульской области присоединилась к проекту «Школьный музей Победы»
В Туле ищут пропавшего пенсионера-грибника
В Туле ищут пропавшего пенсионера-грибника
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.