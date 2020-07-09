Фото: пресс-служба АО «ТГЭС».
В Туле 10 бригад электриков восстанавливают энергоснабжение после шторма
Основная часть работ уже завершена. Сотрудники АО «ТГЭС» работают в режиме повышенной готовности.
Энергетики АО «Тульские городские электрические сети» ликвидировали основную часть технологических нарушений в электросетях, вызванных грозовым фронтом.
В аварийно-восстановительных работах задействованы 10 бригад – 50 человек и 14 единиц техники. Для оказания помощи тульским специалистам направлены три бригады «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго».
В АО «ТГЭС» продолжает действовать режим повышенной готовности. Энергетики устраняют обрывы проводов и повреждения энергооборудования.
Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях на энергообъектах можно по телефону: 8 (800) 700-51-16.
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