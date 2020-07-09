Школа из Тульской области присоединилась к проекту «Школьный музей Победы»
Экспозицию в школе села Новое Павшино Дубенского района будут создавать ведущие эксперты страны.
Новопавшинская основная общеобразовательная школа из Дубенского района Тульской области вступила в программу «Школьный музей Победы». В ней участвуют школы из 78 регионов нашей страны – это исторические, краеведческие и военно-патриотические музеи, созданные учащимися и педагогами.
В рамках программы ведущие эксперты помогут участникам создать новые выставки и предложат лучшие практики в области музейной работы. Присоединиться к проекту могут музеи любых образовательных организаций.
Заявку на участие в программе можно отправить до 15 августа на адрес: sertifikatpobedy@cmvov.ru. Подробнее о проекте можно узнать тут.
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