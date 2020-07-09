В Туле ищут пропавшего пенсионера-грибника
Два дня назад 79-летний мужчина ушёл в лес и не вернулся.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят туляков оказать содействие в поисках 79-летнего Виктора Илларионовича Хатько, который 7 июля отправился за грибами в лес и не вернулся.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Предположительно, одет в серо-зелёную куртку и чёрные штаны. При себе тканевый рюкзак песочного цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 422-49-01 или 112.
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