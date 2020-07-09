В Тульской области 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

Фото из архива Myslo.

За весь период COVID-19 заразились 7312 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

37 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За сутки в России выявлено 6 509 заболевших COVID-19.

Всего в стране выявлен 707 301 заболевший в 85 регионах.