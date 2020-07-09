Фото из архива Myslo.
В Тульской области 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией
За весь период COVID-19 заразились 7312 жителей региона.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
37 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
За сутки в России выявлено 6 509 заболевших COVID-19.
Всего в стране выявлен 707 301 заболевший в 85 регионах.
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