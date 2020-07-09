новости
новости
Регистрация
В Тульской области 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

За весь период COVID-19 заразились 7312 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

37 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 
За сутки в России выявлено 6 509 заболевших COVID-19.
Всего в стране выявлен 707 301 заболевший в 85 регионах.
 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 10:36 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирус
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Коронавирус: за сутки в Тульской области вновь зарегистрировано 4 смерти
Коронавирус: за сутки в Тульской области вновь зарегистрировано 4 смерти
В Ефремовском районе женщина зарезала приятеля
В Ефремовском районе женщина зарезала приятеля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.