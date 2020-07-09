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В Ефремовском районе женщина зарезала приятеля
Фото СК.

В Ефремовском районе женщина зарезала приятеля

Ее дело передают в суд.

Ефремовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летней жительницы Тульской области, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что вечером 2 июня 2020 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир в поселке Первомайский Ефремовского района убила приятеля ударом ножа в грудь. Мужчина скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.

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