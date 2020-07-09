Фото СК.
В Ефремовском районе женщина зарезала приятеля
Ее дело передают в суд.
Ефремовский межрайонный следственный отдел СУ
Следствием установлено, что вечером 2 июня 2020 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир в поселке Первомайский Ефремовского района убила приятеля ударом ножа в грудь. Мужчина скончался на месте.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы.
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