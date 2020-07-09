Коронавирус: за сутки в Тульской области вновь зарегистрировано 4 смерти

Эта цифра практически не меняется который день.

По сообщению оперативного штаба, за последние сутки в регионе от пневмонии скончались четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Это жители Белева, Венева, Плавска и Киреевского района в возрасте от 48 до 90 лет. У двух пациентов в анамнезе хронические заболевания.

Таким образом, согласно официальной статистике, за весь период в Тульской области коронавирус унес жизни 141 человека.