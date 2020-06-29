В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 июня
Публикуем актуальную информацию.
В Тульской области за сутки выявили 77 новых случаев коронавируса. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.
Полная статистика за всё время:
Коронавирус есть во всех районах области:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:45, 12 2697 0
сегодня, в 10:33, 6 1917 0
вчера, в 11:08, 4 8877 -1
вчера, в 10:53, 36 11915 0
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