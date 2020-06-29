В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 июня

В Тульской области за сутки выявили 77 новых случаев коронавируса. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Полная статистика за всё время:

Коронавирус есть во всех районах области:

Детализация по населенным пунктам: