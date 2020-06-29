Три жителя Тульской области с подтвержденным COVID-19 скончались от пневмонии

Фото из архива Myslo.

Еще три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Щекинского, Заокского районов и Плавска в возрасте 43, 54 и 80 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.

Таким образом, за всё время умерли 103 жителя региона с коронавирусом.