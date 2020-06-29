новости
новости
Регистрация
Под Тулой после жуткого ДТП загорелась иномарка: погиб мужчина – видео
Кадр из видео.

Под Тулой после жуткого ДТП загорелась иномарка: погиб мужчина – видео

Страшная авария случилась на трассе «Крым».

29 июня в 2.20 на 178-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» выехал на встречку и врезался в DAF с полуприцепом.

От удара транспортные средства загорелись. Видео происшествия заснял проезжавший мимо автомобилист:


Видео Сергея Филина.

По словам очевидцев, «Хендэ» — автомобиль такси. Однако пока такие данные официально не подтверждаются.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 26-летняя пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:04 +3
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
погиб в ДТПзагорелись автомобили

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стали известны подробности убийства 13-летней девочки
Стали известны подробности убийства 13-летней девочки
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 июня
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 июня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.