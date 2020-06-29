Кадр из видео.
Под Тулой после жуткого ДТП загорелась иномарка: погиб мужчина – видео
Страшная авария случилась на трассе «Крым».
29 июня в 2.20 на 178-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» выехал на встречку и врезался в DAF с полуприцепом.
От удара транспортные средства загорелись. Видео происшествия заснял проезжавший мимо автомобилист:
Видео Сергея Филина.
По словам очевидцев, «Хендэ» — автомобиль такси. Однако пока такие данные официально не подтверждаются.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 26-летняя пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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