Под Тулой после жуткого ДТП загорелась иномарка: погиб мужчина – видео

Кадр из видео.

29 июня в 2.20 на 178-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло жуткое ДТП. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» выехал на встречку и врезался в DAF с полуприцепом.

От удара транспортные средства загорелись. Видео происшествия заснял проезжавший мимо автомобилист:



Видео Сергея Филина.

По словам очевидцев, «Хендэ» — автомобиль такси. Однако пока такие данные официально не подтверждаются.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 26-летняя пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются.