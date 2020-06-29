В Тульской области 77 новых случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

За весь период COVID-19 заразились 6613 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Киреевского, Новомосковского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

24 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 6719 новых случаев коронавируса, зафиксировано 93 летальных исхода. Полностью выздоровели 4343 человека.

Всего в стране выявлено 641 156 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 9 166 летальных исходов, выздоровели 403 430 человек.