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Динамика распространения коронавируса в Тульской области: актуальные графики
Фото из архива Myslo.

Динамика распространения коронавируса в Тульской области: актуальные графики

Судя по статистике, с 8 июня в регионе число заболевших идет на спад.

За прошлые сутки в Тульской области зафиксировано 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пиковый показатель — 115 — приходится по-прежнему на 7 июня. Судя по статистике, с 8 июня число заболевших стабильно идет на спад.

Согласно официальным данным, за всё время коронавирусом заболели 6382 жителя области, выздоровел 5251 человек, умерли 93.

На данный момент Тульская область вышла из десятки самых зараженных субъектов РФ и занимает 12 место.

Сюжет: Коронавирус
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