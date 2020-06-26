В Пролетарском округе Тулы ликвидируют разлив мазута

Сейчас собственника участка земли устанавливают. К нему и будут предъявлять претензии по утилизации и ликвидации последствий

Утром 26 июня на месте разлива мазута на территории бывшего комбайнового завода в Туле работали представители городской и районной администраций, предприятий, теплосетей, прокуратуры, а также региональных Минприроды, Росприроднадзора. Они проверяли информацию о загрязнении почвы и воздуха нефтепродуктами.

Заявление о грядущей экологической катастрофе и сравнение произошедшего с недавними событиям в Норильске, оказалось преувеличением. Однако нефтепродукты на земле все же есть и с ними явно что-то нужно делать.

Кому принадлежит участок – пока неясно. На этом месте раньше была котельная и в «наследие» от нее остались несколько огромных емкостей для хранения мазута. Неподалеку находится что-то вроде ангара с железной дорогой, по которой, вероятно, привозили мазут. Отметим - под ангаром тоже есть емкости заполненные ГСМ. От старости бетон разрушается, а в провалах виднеется черная вязкая жижа. Глубина – не менее пары метров, в бочках – 10-15 см.

В утечке сейчас обвиняют неизвестных охотников за металлом и людей, которые решили, что в емкостях может быть дизельное топливо для железнодорожного транспорта. Видимо, его рассчитывали откачать и продать.

По словам главы администрации Пролетарского округа Сергея Шестакова, эксплуатация котельной на мазуте была прекращена в далеком 1979 году. Возможно, что мазут хранится еще с тех пор.

Сергей Шестаков. - Наша задача сейчас — оперативно решить проблему утилизации мазута и не допустить подобной ситуации впредь. Если емкости, трубы и хранилища городу не нужны, их тоже утилизируют.

Ситуация находится на контроле администрации города и регионального министерства природных ресурсов и экологии.

– Хотелось бы предупредить жителей города Тулы, поселка Комарки и Пролетарского района, что экологической катастрофы тут никакой нет. Здесь нет ни ручьев, ни водных ресурсов, ни колодцев. Ближайший ручей — Щегловский, находится на удалении 1570 метров. Также у Комбайнового завода установлены нефтеловушки, которые входят в единую систему водоотведения городского цикла канализации, — отметил глава Пролетарского округа.

Также Сергей Шестаков заверил, что связи между этими ГСМ и недавними событиями в Комарках нет. Здесь – мазут, в Комарках — битум.

Старший помощник прокурора Тульской области Ирина Бацейкина:

Ирина Бацейкина На основании публикаций в СМИ по поручению прокурора Тульской области организована прокурорская проверка. Привлечены специалисты Минприроды, Росприроднадзора. Они отбирают необходимые пробы воздуха и почвы. После получения результатов станет известно, что это за нефтепродукты, есть ли загрязняющие элементы в воздухе. После этого мы разработаем комплекс мер прокурорского реагирования.

По словам Ирины Бацейкиной, собственника земли и находящихся на ней объектов установят после изучения документации. К владельцу и будут предъявлять претензии по утилизации и ликвидации последствий. Надзорный орган учтет и заключение специалистов.