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В Пролетарском округе Тулы ликвидируют разлив мазута

В Пролетарском округе Тулы ликвидируют разлив мазута

Сейчас собственника участка земли устанавливают. К нему и будут предъявлять претензии по утилизации и ликвидации последствий

Утром 26 июня на месте разлива мазута на территории бывшего комбайнового завода в Туле работали представители городской и районной администраций, предприятий, теплосетей, прокуратуры, а также региональных Минприроды, Росприроднадзора. Они проверяли информацию о загрязнении почвы и воздуха нефтепродуктами.
 
 
Заявление о грядущей экологической катастрофе и  сравнение произошедшего с недавними событиям в Норильске, оказалось преувеличением. Однако нефтепродукты на земле все же есть и с ними явно что-то нужно делать.
 
Кому принадлежит участок – пока неясно. На этом месте раньше была котельная и в «наследие» от нее остались несколько огромных емкостей для хранения мазута. Неподалеку находится что-то вроде ангара с железной дорогой, по которой, вероятно, привозили мазут. Отметим - под ангаром тоже есть емкости заполненные ГСМ. От старости бетон разрушается, а в провалах виднеется черная вязкая жижа. Глубина – не менее пары метров, в бочках – 10-15 см.
 
 
В утечке сейчас обвиняют неизвестных охотников за металлом и людей, которые решили, что в емкостях может быть дизельное топливо для железнодорожного транспорта. Видимо, его рассчитывали откачать и продать.
 
По словам главы администрации Пролетарского округа Сергея Шестакова, эксплуатация котельной на мазуте была прекращена в далеком 1979 году. Возможно, что мазут хранится еще с тех пор.
 

Сергей Шестаков.

- Наша задача сейчас — оперативно решить проблему утилизации мазута и не допустить подобной ситуации впредь. Если емкости, трубы и хранилища городу не нужны, их тоже утилизируют.

 
Ситуация находится на контроле администрации города и регионального министерства природных ресурсов и экологии.
 
– Хотелось бы предупредить жителей города Тулы, поселка Комарки и Пролетарского района, что экологической катастрофы тут никакой нет. Здесь нет ни ручьев, ни водных ресурсов, ни колодцев. Ближайший ручей — Щегловский, находится на удалении 1570 метров. Также у Комбайнового завода установлены нефтеловушки, которые входят в единую систему водоотведения городского цикла канализации, — отметил глава Пролетарского округа.
 
 
Также Сергей Шестаков заверил, что связи между этими ГСМ и недавними событиями в Комарках нет. Здесь – мазут, в Комарках — битум.
 
Старший помощник прокурора Тульской области Ирина Бацейкина:
 

Ирина Бацейкина

На основании публикаций в СМИ по поручению прокурора Тульской области организована прокурорская проверка. Привлечены специалисты Минприроды, Росприроднадзора. Они отбирают необходимые пробы воздуха и почвы. После получения результатов станет известно, что это за нефтепродукты, есть ли загрязняющие элементы в воздухе. После этого мы разработаем комплекс мер прокурорского реагирования. 

 
По словам Ирины Бацейкиной, собственника земли и находящихся на ней объектов установят после изучения документации. К владельцу и будут предъявлять претензии по утилизации и ликвидации последствий. Надзорный орган учтет и заключение специалистов.
 

 

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В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 1
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 2
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 3
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 4
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 5
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 6
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 7
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 8
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 9
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 10
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 11
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 12
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 13
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 14
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 15
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 16
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 17
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 18
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 19
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 20
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 21
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 22
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 23
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 24
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 25
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 26
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 27
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 28
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 29
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 30
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 31
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 32
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 33
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 34
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 35
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 36
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 37
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В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 40
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:32 +2
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