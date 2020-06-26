В Тульской области 80 новых случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

За всё время COVID-19 заболели 6382 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Арсеньевского, Богородицкого, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

159 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За сутки в России выявлено 6800 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 176 летальных исходов, выздоровело 8988 человек.

Всего в России выявлено 620 794 случая коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 8 781 летальный исход, выздоровело 384 152 человека.