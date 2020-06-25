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В Туле дерево упало на машину

В Туле дерево упало на машину

Происшествие случилось во дворе дома № 51по ул. Щегловская Засека.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 25 июня во дворе дома № 51 по ул. Щегловская Засека в Туле на автомобиль Nissan Almera упала береза. По словам местных жителей, это произошло, когда в городе резко ухудшилась погода, и подул сильный ветер.

К счастью, в салоне иномарки никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Дерево оборвало телефонный провод. На момент публикации жильцы дома своими силами распиливают упавшее дерево, не дожидаясь сотрудников МЧС.

Одновременно с этим на проезжую часть с другой стороны упала ещё одна берёза. По словам очевидца, дерево с проезжей части тоже убирали жильцы:

– Их было человек шесть. Просто взяли и вручную оттащили, чтобы открыть проезд для машин.

Также сильный ветер поломал деревья на 2-м Дачном проезде. Владельцу Ford Explorer с питерскими номерами повезло больше – тяжёлая ветка приземлилась в паре метров от внедорожника.

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Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 1
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 2
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 3
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 4
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 5
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 6
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 7
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 8
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 9
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 10
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 11
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 12
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 13
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 14
Ветер повалил деревья в Туле, Фото: 15
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:09 +2
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Место
Тулаулица Щегловская Засека

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