В Туле дерево упало на машину

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 25 июня во дворе дома № 51 по ул. Щегловская Засека в Туле на автомобиль Nissan Almera упала береза. По словам местных жителей, это произошло, когда в городе резко ухудшилась погода, и подул сильный ветер.

К счастью, в салоне иномарки никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Дерево оборвало телефонный провод. На момент публикации жильцы дома своими силами распиливают упавшее дерево, не дожидаясь сотрудников МЧС.

Одновременно с этим на проезжую часть с другой стороны упала ещё одна берёза. По словам очевидца, дерево с проезжей части тоже убирали жильцы:

– Их было человек шесть. Просто взяли и вручную оттащили, чтобы открыть проезд для машин.

Также сильный ветер поломал деревья на 2-м Дачном проезде. Владельцу Ford Explorer с питерскими номерами повезло больше – тяжёлая ветка приземлилась в паре метров от внедорожника.