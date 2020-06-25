В тульском магазине изъяли полтонны рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения

Фото: yandex.ua.

В результате совместной проверки тульской таможни, региональной транспортной прокуратуры и Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям в одном из тульских магазинов пресечена реализация рыбной продукции неизвестного происхождения.

В торговой точке покупателям предлагались различные сорта рыбы, а также креветки, лангустины и другие морепродукты. Продукция не была промаркирована, владелец магазина не смог подтвердить происхождение товара. Продукция изъята из оборота и будет уничтожена.