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В тульском магазине изъяли полтонны рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения
Фото: yandex.ua.

В тульском магазине изъяли полтонны рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения

Предприниматель не смог предоставить документы на реализуемый товар.

В результате совместной проверки тульской таможни, региональной транспортной прокуратуры и Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям в одном из тульских магазинов пресечена реализация рыбной продукции неизвестного происхождения.

В торговой точке покупателям предлагались различные сорта рыбы, а также креветки, лангустины и другие морепродукты. Продукция не была промаркирована, владелец магазина не смог подтвердить происхождение товара. Продукция изъята из оборота и будет уничтожена.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +1
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