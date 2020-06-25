Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза
Синоптики сообщают об усилении ветра и осадках.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы и до конца суток на территории региона ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, усиление северного ветра до 12-17 метров в секунду.
ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям правила личной безопасности при грозе.
Если вы находитесь в доме:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку,
- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,
- отключите радио и телевизор, не пользуйтесь телефоном и электроприборами.
Если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),
- при отсутствии укрытия лягте на землю либо укройтесь в сухой яме, траншее,
- находясь в лесу, прячьтесь среди низкорослой растительности,
- во время грозы не следует купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде,
- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь внутри.
При порывистом ветре:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу,
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража либо припаркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
- избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП, потенциально опасных промышленных объектов.
Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.
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