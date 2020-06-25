Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза

Синоптики сообщают об усилении ветра и осадках.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы и до конца суток на территории региона ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, усиление северного ветра до 12-17 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям правила личной безопасности при грозе.

Если вы находитесь в доме:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку,

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн,

отключите радио и телевизор, не пользуйтесь телефоном и электроприборами.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие),

при отсутствии укрытия лягте на землю либо укройтесь в сухой яме, траншее,

находясь в лесу, прячьтесь среди низкорослой растительности,

во время грозы не следует купаться в водоемах, бегать, ездить на велосипеде,

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз,

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь внутри.

При порывистом ветре:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом, обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу,

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража либо припаркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,

избегайте деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП, потенциально опасных промышленных объектов.