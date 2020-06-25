В плавскую колонию пытались перебросить партию мобильников

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Задержанный житель Подмосковья рассказал, что об «услуге» его попросил один из осужденных.

В Плавском районе на прилегающей к исправительной колонии 50-метровой полосе внешней запретной зоны сотрудники учреждения задержали 29-летнего жителя Московской области, который пытался перебросить через забор запрещенные предметы.

При себе у «почтальона» было обнаружено шесть мобильных телефонов, 12 зарядных устройств, wi-fi-роутер и два плеера. Всё это он упаковал в пять свертков, перевязанных изолентой. Мужчина пояснил, что перебросить предметы через ограждение его попросил один из заключенных.

По факту случившегося составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. Сотрудниками оперативного отдела колонии проводится служебная проверка.