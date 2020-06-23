В Тульской области 81 новый случай коронавируса

Фото из архива Myslo.

Общее число зараженных за все время составило 6137 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

213 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 153 летальных исхода, выздоровело 12 013 человек.

Всего в стране выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 8 359 летальных исходов, выздоровело 356 429 человек.