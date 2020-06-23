Фото из архива Myslo.
В Тульской области 81 новый случай коронавируса
Общее число зараженных за все время составило 6137 человек.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрирован 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
213 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
За сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 153 летальных исхода, выздоровело 12 013 человек.
Всего в стране выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 8 359 летальных исходов, выздоровело 356 429 человек.
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