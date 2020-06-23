Еще трое жителей Тульской области скончались от пневмонии

Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Алексина и Заокского района. Из них два человека в возрасте 82 лет, один — 67 лет. У всех пациентов в анамнезе хронические заболевания.

Таким образом, за всё время в регионе умерли 86 человек с коронавирусом.