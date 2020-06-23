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Стали известны подробности ночного ДТП с такси и загоревшимся Nissan
Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Стали известны подробности ночного ДТП с такси и загоревшимся Nissan

В жуткой аварии в Туле пострадали три человека.

Тульская Госавтоинспекция раскрыла подробности ДТП, которое случилось накануне в 23.20 на Щекинском шоссе в Туле. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Nissan Teаna не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в такси Renault Duster. От удара Nissan загорелся.
 
 
Как сообщает УГИБДД, в аварии пострадали три человека. Водителя Nissan и пассажира Renault госпитализировали с различными травмами, водителю такси оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:30 +4
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