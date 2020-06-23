В каких городах и селах Тульской области есть COVID-19: карта на 23 июня

За сутки в Тульской области 81 новый случай коронавируса. Она зарегистрирована у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов.

Полная статистика за весь период — на картинке:

Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области.

Детализация по населенным пунктам: