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В каких городах и селах Тульской области есть COVID-19: карта на 23 июня

В каких городах и селах Тульской области есть COVID-19: карта на 23 июня

Публикуем актуальную информацию.

За сутки в Тульской области 81 новый случай коронавируса. Она зарегистрирована у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов.

Полная статистика за весь период — на картинке:

Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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