В каких городах и селах Тульской области есть COVID-19: карта на 23 июня
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в Тульской области 81 новый случай коронавируса. Она зарегистрирована у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов.
Полная статистика за весь период — на картинке:
Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 10:41, 14 4412 1
сегодня, в 10:33, 9 2239 0
вчера, в 22:56, 182 9362 -15
вчера, в 21:00, 44 4324 -1
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