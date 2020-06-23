В жестком ДТП на трассе «Дон» пострадали пять человек

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Утром 23 июня в Ефремовском районе на 301-м км автодороги М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Ford Focus при выезде с второстепенной дороги по полосе разгона, совершая разворот через сплошную линию, не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге Volkswagen Passat и врезался в него.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали пять человек, четверо из них — пассажирки Volkswagen (10-летняя и 14-летняя девочки, а также 47-летняя и 64-летняя женщины). Кроме того, пострадал водитель Ford. Все были госпитализированы.