В Тульской области умерли еще трое зараженных коронавирусом

Фото из архива публикаций Myslo

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано еще три смерти, связанных с коронавирусом.

От пневмонии умерли три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это жители Ефремова, Щекинского и Киреевского районов в возрасте 68, 72 и 86 лет.