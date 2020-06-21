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В Тульской области умерли еще трое зараженных коронавирусом
Фото из архива публикаций Myslo

В Тульской области умерли еще трое зараженных коронавирусом

Все они представители старшего поколения.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано еще три смерти, связанных с коронавирусом.
 
От пневмонии умерли три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это жители Ефремова, Щекинского и Киреевского районов в возрасте 68, 72 и 86 лет.
Таким образом, по официальным данным за все время в Тульской области из-за коронавируса умер 81 человек.
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Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
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