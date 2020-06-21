В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 21 июня

За сутки в нашем регионе подтвердились 86 случаев коронавируса.

За минувшие сутки в области зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом.

По информации регионального оперативного штаба, COVID-19 был подтвержден у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Так на данный момент выглядит детализация по районам: