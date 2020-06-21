В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 21 июня
За сутки в нашем регионе подтвердились 86 случаев коронавируса.
За минувшие сутки в области зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом.
По информации регионального оперативного штаба, COVID-19 был подтвержден у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Так на данный момент выглядит детализация по районам:
сегодня, в 11:04, 28 3357 1
сегодня, в 10:50, 47 3010 1
вчера, в 20:25, 10 4977 1
вчера, в 11:45, 34 19298 1
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