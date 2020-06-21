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В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 21 июня

В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 21 июня

За сутки в нашем регионе подтвердились 86 случаев коронавируса.

За минувшие сутки в области зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом.
 
 
По информации регионального оперативного штаба, COVID-19 был подтвержден у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
 
Так на данный момент выглядит детализация по районам:
 
 
 
 
 
 
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