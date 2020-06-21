Фото из архива Myslo
В Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19
Уже на протяжении нескольких дней количество новых заболевших продолжает держаться ниже ста за сутки.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом.
COVID-19 был подтвержден у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
При этом 56 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
Всего на данный момент в России выявлено 584 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 111 летальных исходов, выздоровели 339 711 человек.
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