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В Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19
Фото из архива Myslo

В Тульской области зарегистрировано 86 новых случаев COVID-19

Уже на протяжении нескольких дней количество новых заболевших продолжает держаться ниже ста за сутки.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 86 новых случаев заболевания коронавирусом.

COVID-19 был подтвержден у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

 

При этом 56 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

Всего на данный момент в России выявлено 584 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 111 летальных исходов, выздоровели 339 711 человек.

Сюжет: Коронавирус
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