Тульские медики отмечают профессиональный праздник

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к работникам и ветеранам сферы здравоохранения. Глава региона поздравил их с профессиональным праздником, а также пожелал им душевных, физических сил, благополучия и здоровья.

Алексей Дюмин напомнил, что сейчас медики находятся на переднем крае обороны от коронавируса и рискуют своими жизнями ради спасения граждан.

«Мы все бесконечно благодарны вам за самоотверженность, неравнодушие и верность долгу. За вашу отзывчивость и заботу, поддержку и искреннее участие. За то, что, несмотря на опасность, вы продолжаете сражаться за здоровье и жизни людей. Это настоящий подвиг, достойный глубокого уважения», — гласит текст поздравления, опубликованный на сайте правительства области.