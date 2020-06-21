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Тульские медики отмечают профессиональный праздник
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Тульские медики отмечают профессиональный праздник

Работников и ветеранов здравоохранения поздравил Алексей Дюмин.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к работникам и ветеранам сферы здравоохранения. Глава региона поздравил их с профессиональным праздником, а также пожелал им душевных, физических сил, благополучия и здоровья.
 
Алексей Дюмин напомнил, что сейчас медики находятся на переднем крае обороны от коронавируса и рискуют своими жизнями ради спасения граждан.
 
«Мы все бесконечно благодарны вам за самоотверженность, неравнодушие и верность долгу. За вашу отзывчивость и заботу, поддержку и искреннее участие. За то, что, несмотря на опасность, вы продолжаете сражаться за здоровье и жизни людей. Это настоящий подвиг, достойный глубокого уважения», — гласит текст поздравления, опубликованный на сайте правительства области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:40 +6
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