В Тульской области 90 новых случаев COVID-19

Фото из архива Myslo.

За всё время коронавирусом заболели 5802 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

201 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход, выздоровело 10 443 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 841 летальный исход, выздоровело 324 406 человек.