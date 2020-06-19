За нарушение режима повышенной готовности туляков оштрафовали более чем на 6,5 млн рублей

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С 1 апреля по 17 июня в суды Тульской области поступило 3236 дел о правонарушениях, связанных с нарушением гражданами режима повышенной готовности.

Рассмотрено 1946 дел. Из них:

1819 по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации);

12 по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу);

4 по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения);

40 по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих);

28 по ч.19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор);

43 по ч.5.3 Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» (Невыполнение законных решений, постановлений и предписаний органов государственной власти области, органов местного самоуправления, их должностных лиц).

По 35 делам производство, в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ (отсутствие в действии лица состава административного правонарушения), было прекращено.

Как сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области, 1910 человек признаны виновными. Из них 1895 граждан получили штраф, 15 — предупреждение.

Также была приостановлена деятельность одной организации общественного питания.

Общая сумма штрафов составила

6 597 900 рублей.

137 материалов возвращено составившему материалы органу или должностному лицу (ч.3 ст. 28.8 КоАП РФ).

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