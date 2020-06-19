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За нарушение режима повышенной готовности туляков оштрафовали более чем на 6,5 млн рублей
Фото из архива Myslo.

За нарушение режима повышенной готовности туляков оштрафовали более чем на 6,5 млн рублей

1910 жителей Тульской области признаны виновными в совершении административных правонарушений.

С 1 апреля по 17 июня в суды Тульской области поступило 3236 дел о правонарушениях, связанных с нарушением гражданами режима повышенной готовности.

Рассмотрено 1946 дел. Из них:

  • 1819 по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации);
  • 12 по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу);
  • 4 по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения);
  • 40 по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих);
  • 28 по ч.19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор);
  • 43 по ч.5.3 Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» (Невыполнение законных решений, постановлений и предписаний органов государственной власти области, органов местного самоуправления, их должностных лиц).

По 35 делам производство, в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ (отсутствие в действии лица состава административного правонарушения), было прекращено.

Как сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области, 1910 человек признаны виновными. Из них 1895 граждан получили штраф, 15 — предупреждение.

Также была приостановлена деятельность одной организации общественного питания.

Общая сумма штрафов составила
6 597 900 рублей.

137 материалов возвращено составившему материалы органу или должностному лицу (ч.3 ст. 28.8 КоАП РФ).

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