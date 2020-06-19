За нарушение режима повышенной готовности туляков оштрафовали более чем на 6,5 млн рублей
1910 жителей Тульской области признаны виновными в совершении административных правонарушений.
С 1 апреля по 17 июня в суды Тульской области поступило 3236 дел о правонарушениях, связанных с нарушением гражданами режима повышенной готовности.
Рассмотрено 1946 дел. Из них:
- 1819 по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации);
- 12 по ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу);
- 4 по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения);
- 40 по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих);
- 28 по ч.19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор);
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43 по ч.5.3 Закона Тульской области
от 09.06.2003№ 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» (Невыполнение законных решений, постановлений и предписаний органов государственной власти области, органов местного самоуправления, их должностных лиц).
По 35 делам производство, в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ (отсутствие в действии лица состава административного правонарушения), было прекращено.
Как сообщает Управление Судебного департамента в Тульской области, 1910 человек признаны виновными. Из них 1895 граждан получили штраф, 15 — предупреждение.
Также была приостановлена деятельность одной организации общественного питания.
Общая сумма штрафов составила
6 597 900 рублей.
137 материалов возвращено составившему материалы органу или должностному лицу (ч.3 ст. 28.8 КоАП РФ).
А вас штрафовали за нарушение режима повышенной готовности?