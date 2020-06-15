В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 15 июня
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 96 новых случаев COVID-19.
Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.
146 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Умерли двое пациентов с коронавирусом.
Детализация по населенным пунктам:
Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:
На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.
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