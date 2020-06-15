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В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 15 июня

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 15 июня

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 96 новых случаев COVID-19.

Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Богородицкого, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. 

146 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.  Умерли двое пациентов с коронавирусом. 

Детализация по населенным пунктам:

Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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