В Тульской области объявлен розыск Сергея Михеля

53-летнего жителя Суворовского района видели в последний раз 20 мая 2020 года, после чего он исчез.

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В Тульской области разыскивают Михеля Сергея Андреевича, 53 года, проживающего в деревне Зеленино Суворовского района.