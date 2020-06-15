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В Тульской области объявлен розыск Сергея Михеля

В Тульской области объявлен розыск Сергея Михеля

53-летнего жителя Суворовского района видели в последний раз 20 мая 2020 года, после чего он исчез.

В Тульской области разыскивают Михеля Сергея Андреевича, 53 года, проживающего в деревне Зеленино Суворовского района.

Приметы: рост 168 см, xудощавый, глаза голубые, волосы рыжие, короткие.

Одежда: предположительно, светлые джинсы.

К розыску подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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Тульская областьСуворовский район

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