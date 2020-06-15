В Тульской области объявлен розыск Сергея Михеля
53-летнего жителя Суворовского района видели в последний раз 20 мая 2020 года, после чего он исчез.
В Тульской области разыскивают Михеля Сергея Андреевича, 53 года, проживающего в деревне Зеленино Суворовского района.
Приметы: рост 168 см, xудощавый, глаза голубые, волосы рыжие, короткие.
Одежда: предположительно, светлые джинсы.
К розыску подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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