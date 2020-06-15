Еще двое пациентов с COVID-19 скончались в Тульской области
По подсчетам оперштаба всего в регионе от коронавируса умерли 60 человек.
Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это 54-летняя жительница Щекинского района и 59-летний житель Венева, у которого в анамнезе — заболевание сердечно-сосудистой системы.
Как сообщает оперштаб, по окончательным данным, в статистику летальных исходов болезни от 11 июня вошел случай смерти 63-летнего жителя Заокского района.
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