Еще двое пациентов с COVID-19 скончались в Тульской области

По подсчетам оперштаба всего в регионе от коронавируса умерли 60 человек.

Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это 54-летняя жительница Щекинского района и 59-летний житель Венева, у которого в анамнезе — заболевание сердечно-сосудистой системы.

Как сообщает оперштаб, по окончательным данным, в статистику летальных исходов болезни от 11 июня вошел случай смерти 63-летнего жителя Заокского района.