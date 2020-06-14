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В Алексинском районе восстановили электроснабжение
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексинском районе восстановили электроснабжение

Из-за непогоды в девяти населенных пунктах не было электроэнергии.

В Алексинском районе полностью восстановили электроснабжение. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тульской области, аварийно-восстановительные работы специалисты завершили в 1.30.

Напомним, ранее из-за непогоды в Алексинском районе девять населенных пунктов оставались без электроэнергии. В Туле же в зону отключения попали несколько адресов. 

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