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Более 600 домов в Тульской области остались без электричества

Более 600 домов в Тульской области остались без электричества

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады.

13 июня в 12:40 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном отключении электроснабжения в двух муниципальных образованиях – Алексине и Туле.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в зону отключения попали девять населенных пунктов Алексинского района и частично в 1 населенном пункте Тулы – в общей сложности более 600 домов различной этажности.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в районах происшествий работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле администраций муниципальных образований и Главного управления МЧС России по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:31 +3
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