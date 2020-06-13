Более 600 домов в Тульской области остались без электричества

13 июня в 12:40 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном отключении электроснабжения в двух муниципальных образованиях – Алексине и Туле.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в зону отключения попали девять населенных пунктов Алексинского района и частично в 1 населенном пункте Тулы – в общей сложности более 600 домов различной этажности.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в районах происшествий работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов Главного управления МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле администраций муниципальных образований и Главного управления МЧС России по Тульской области.