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Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 14 июня

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 14 июня

В лидерах по-прежнему Тула, Щекино, Новомосковск, Узловая и Киреевск.

Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 95 случаев заражения COVID-19, выздоровели 36 человек, умерли двое.

За весь период коронавирусной инфекцией заразились 5340 туляков, выздоровели 3255, умерли 57.

Детализация по населенным пунктам:

Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:

На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.

Сюжет: Коронавирус
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