Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 14 июня
В лидерах по-прежнему Тула, Щекино, Новомосковск, Узловая и Киреевск.
Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 95 случаев заражения COVID-19, выздоровели 36 человек, умерли двое.
За весь период коронавирусной инфекцией заразились 5340 туляков, выздоровели 3255, умерли 57.
Детализация по населенным пунктам:
Правительство составляет и ежедневно обновляет карту активных очагов инфекции. Жмите на кнопку и ищите адрес:
На карте указаны адреса с детализацией до номера дома в случае многоквартирных домов и до улицы — в случае частного сектора. Адреса выздоровевших и умерших граждан не отображаются.
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