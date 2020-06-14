В Тульской области скончались две пациентки с COVID-19

Две пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 89 и 90 лет скончались от пневмонии. Это жительницы Киреевска и Плавского района. У обеих в анамнезе – заболевание сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, за всё время в регионе умерли 57 человек с коронавирусом.