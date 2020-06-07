В Туле провели 3D-сканирование столетней водоразборной будки

Фото из группы ВКонтакте "Тула ушедшего века".

Неравнодушные туляки продолжают спасать уникальный исторический объект. Накануне специалисты из Подмосковья сделали 3D-сканирование столетней водоразборной будки, расположенной на пересечении улиц Староникитской и Петра Алексеева. Для этого использовали дрон и специальную аппаратуру на штативе.

- 3D-сканирование необходимо для полной детализации строения. Оно поможет нам при воссоздании будки на новом месте. Стараниями Сергея Уруева восточный фасад будки был освобождён от дикого винограда и нам открылась интересная деталь: между окнами раньше находилось отверстие, через которое из будки подавалась вода для наполнения бочек водовозов. Многие годы оно было закрыто металлической заслонкой, — рассказывает туляк Михаил Тенцер в группе ВКонтакте «Тула ушедшего века».

Также выяснилось, что со стороны ул. Петра Алексеева раньше находился кран для наполнения ведер. Сохранились остатки кронштейна для подставки под них. Однако облицовка фундамента в этом месте пострадала из-за постоянно лившейся воды.

Со стороны двора раньше находилось корыто-поилка для лошадей. Там тоже обнаружилось отверстие от трубы и сколы на облицовке фундамента. Таким образом будка обслуживала посетителей с трех сторон.

Кстати, ранее в будке также обнаружили подземный этаж.

Напомним, ранее было принято решение о переносе сооружения, построенного в конце позапрошлого века, во двор краеведческого музея. Как туляки могут помочь в этом, читайте здесь.