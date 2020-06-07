новости
новости
Регистрация
В Туле открылись летние веранды: фоторепортаж

В Туле открылись летние веранды: фоторепортаж

Наконец-то можно с друзьями посидеть в кафешке!

С 1 июня в Туле сняли ряд «коронавирусных» ограничений — одним из пунктов стало открытие летних веранд. Правда, персоналу кафе и ресторанов, а также посетителям нужно соблюдать жесткие требования Роспотребнадзора.

В их числе — термометрия сотрудников, санитарная обработка мебели и посуды, запрет на предоставление кальянов, массовые мероприятия. Расстояние между посетителями — не менее 1,5 м. 

Наш фотокорреспондент прогулялся по Туле и поймал в кадр отдыхающих горожан. Смотрите большой и летний фоторепортаж!

 

Галерея
В Туле открылись летние веранды, Фото: 1
В Туле открылись летние веранды, Фото: 2
В Туле открылись летние веранды, Фото: 3
В Туле открылись летние веранды, Фото: 4
В Туле открылись летние веранды, Фото: 5
В Туле открылись летние веранды, Фото: 6
В Туле открылись летние веранды, Фото: 7
В Туле открылись летние веранды, Фото: 8
В Туле открылись летние веранды, Фото: 9
В Туле открылись летние веранды, Фото: 10
В Туле открылись летние веранды, Фото: 11
В Туле открылись летние веранды, Фото: 12
В Туле открылись летние веранды, Фото: 13
В Туле открылись летние веранды, Фото: 14
В Туле открылись летние веранды, Фото: 15
В Туле открылись летние веранды, Фото: 16
В Туле открылись летние веранды, Фото: 17
В Туле открылись летние веранды, Фото: 18
В Туле открылись летние веранды, Фото: 19
В Туле открылись летние веранды, Фото: 20
В Туле открылись летние веранды, Фото: 21
В Туле открылись летние веранды, Фото: 22
В Туле открылись летние веранды, Фото: 23
В Туле открылись летние веранды, Фото: 24
В Туле открылись летние веранды, Фото: 25
В Туле открылись летние веранды, Фото: 26
В Туле открылись летние веранды, Фото: 27
В Туле открылись летние веранды, Фото: 28
В Туле открылись летние веранды, Фото: 29
В Туле открылись летние веранды, Фото: 30
В Туле открылись летние веранды, Фото: 31
В Туле открылись летние веранды, Фото: 32
В Туле открылись летние веранды, Фото: 33
В Туле открылись летние веранды, Фото: 34
В Туле открылись летние веранды, Фото: 35
В Туле открылись летние веранды, Фото: 36
В Туле открылись летние веранды, Фото: 37
В Туле открылись летние веранды, Фото: 38
В Туле открылись летние веранды, Фото: 39
В Туле открылись летние веранды, Фото: 40
В Туле открылись летние веранды, Фото: 41
В Туле открылись летние веранды, Фото: 42
В Туле открылись летние веранды, Фото: 43
В Туле открылись летние веранды, Фото: 44
В Туле открылись летние веранды, Фото: 45
В Туле открылись летние веранды, Фото: 46
В Туле открылись летние веранды, Фото: 47
В Туле открылись летние веранды, Фото: 48
В Туле открылись летние веранды, Фото: 49
В Туле открылись летние веранды, Фото: 50
В Туле открылись летние веранды, Фото: 51
В Туле открылись летние веранды, Фото: 52
В Туле открылись летние веранды, Фото: 53
В Туле открылись летние веранды, Фото: 54
В Туле открылись летние веранды, Фото: 55
В Туле открылись летние веранды, Фото: 56
В Туле открылись летние веранды, Фото: 57
В Туле открылись летние веранды, Фото: 58
В Туле открылись летние веранды, Фото: 59
В Туле открылись летние веранды, Фото: 60
В Туле открылись летние веранды, Фото: 61
В Туле открылись летние веранды, Фото: 62
В Туле открылись летние веранды, Фото: 63
В Туле открылись летние веранды, Фото: 64
В Туле открылись летние веранды, Фото: 65
В Туле открылись летние веранды, Фото: 66
В Туле открылись летние веранды, Фото: 67
В Туле открылись летние веранды, Фото: 68
В Туле открылись летние веранды, Фото: 69
В Туле открылись летние веранды, Фото: 70
В Туле открылись летние веранды, Фото: 71
В Туле открылись летние веранды, Фото: 72
В Туле открылись летние веранды, Фото: 73
показать все фотографии
Сюжет: Коронавирус
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Жизнь Тулы и области
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
сегодня, в 12:58, 29 2956 1
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 7 июня
Жизнь Тулы и области
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 7 июня
сегодня, в 11:20, 7 5363 1
Новый рекорд: В Тульской области за сутки 115 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
Новый рекорд: В Тульской области за сутки 115 новых случаев коронавируса
сегодня, в 10:32, 122 15915 -1
По каким адресам в Туле и области зарегистрирован коронавирус: карта
Жизнь Тулы и области
По каким адресам в Туле и области зарегистрирован коронавирус: карта
вчера, в 20:12, 19 8787 -1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:28 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
летние верандыкоронавируслетоотдыхкафе

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
В Туле провели 3D-сканирование столетней водоразборной будки
В Туле провели 3D-сканирование столетней водоразборной будки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.