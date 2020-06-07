В Туле открылись летние веранды: фоторепортаж
Наконец-то можно с друзьями посидеть в кафешке!
С 1 июня в Туле сняли ряд «коронавирусных» ограничений — одним из пунктов стало открытие летних веранд. Правда, персоналу кафе и ресторанов, а также посетителям нужно соблюдать жесткие требования Роспотребнадзора.
В их числе — термометрия сотрудников, санитарная обработка мебели и посуды, запрет на предоставление кальянов, массовые мероприятия. Расстояние между посетителями — не менее 1,5 м.
Наш фотокорреспондент прогулялся по Туле и поймал в кадр отдыхающих горожан. Смотрите большой и летний фоторепортаж!
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