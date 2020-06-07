Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 7 июня
В лидерах – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за сутки у нас зафиксировано рекордное количество заболевших — 115 человек.
Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Алексин, Щекино.
Детализация по населенным пунктам:
Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:
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