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Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 7 июня

Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 7 июня

В лидерах – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.

Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за сутки у нас зафиксировано рекордное количество заболевших — 115 человек.

Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Алексин, Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:

 

Сюжет: Коронавирус
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