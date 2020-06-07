Коммунальная авария в Привокзальном районе Тулы: жителям раздадут воду

Фото пресс-службы администрации города.

Для проведения аварийно-восстановительных работ холодную воду отключили на следующих улицах:

Ликбеза,

Чмутова,

Нижняя Студенка,

Верхняя Студенка,

Пробная,

Переходная,

В. Краснослободская,

Н. Краснослободская,

Моторная,

Летная,

Планерная,

М. Жукова,

Одоевское шоссе,

Воздухофлотская,

Болотова,

Кабакова,

Полюсная,

Дружбы,

Рогова,

Тихмянова,

Громова,

Кривой переулок,

проезды с 1-го по 18-й,

Полюсный проезд с 1-го по 6-й.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, получить питьевую воду можно в пунктах ООО «Ключ Здоровья» по адресам: 18-й проезд, 91, ул. Кабакова, 79, ул. М. Жукова, 14, Одоевское шоссе, 30 с 9.30 до 21.00.

Также раздача технической воды будет производиться по адресам: ул. Кабакова, 79, Одоевское шоссе, 98-а с 11.00 и до окончания работ.