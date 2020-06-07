Фото пресс-службы администрации города.
Коммунальная авария в Привокзальном районе Тулы: жителям раздадут воду
По информации «Тулагорводоканала», утром 7 июня произошло повреждение канализационного коллектора диаметром 500 мм.
Для проведения аварийно-восстановительных работ холодную воду отключили на следующих улицах:
- Ликбеза,
- Чмутова,
- Нижняя Студенка,
- Верхняя Студенка,
- Пробная,
- Переходная,
- В. Краснослободская,
- Н. Краснослободская,
- Моторная,
- Летная,
- Планерная,
- М. Жукова,
- Одоевское шоссе,
- Воздухофлотская,
- Болотова,
- Кабакова,
- Полюсная,
- Дружбы,
- Рогова,
- Тихмянова,
- Громова,
- Кривой переулок,
- проезды с 1-го по 18-й,
- Полюсный проезд с 1-го по 6-й.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, получить питьевую воду можно в пунктах ООО «Ключ Здоровья» по адресам: 18-й проезд, 91, ул. Кабакова, 79, ул. М. Жукова, 14, Одоевское шоссе, 30 с 9.30 до 21.00.
Также раздача технической воды будет производиться по адресам: ул. Кабакова, 79, Одоевское шоссе, 98-а с 11.00 и до окончания работ.
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