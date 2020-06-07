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Коммунальная авария в Привокзальном районе Тулы: жителям раздадут воду
Фото пресс-службы администрации города.

Коммунальная авария в Привокзальном районе Тулы: жителям раздадут воду

По информации «Тулагорводоканала», утром 7 июня произошло повреждение канализационного коллектора диаметром 500 мм.

Для проведения аварийно-восстановительных работ холодную воду отключили на следующих улицах:

  • Ликбеза,
  • Чмутова,
  • Нижняя Студенка,
  • Верхняя Студенка,
  • Пробная,
  • Переходная,
  • В. Краснослободская,
  • Н. Краснослободская,
  • Моторная,
  • Летная,
  • Планерная,
  • М. Жукова,
  • Одоевское шоссе,
  • Воздухофлотская,
  • Болотова,
  • Кабакова,
  • Полюсная,
  • Дружбы,
  • Рогова,
  • Тихмянова,
  • Громова,
  • Кривой переулок,
  • проезды с 1-го по 18-й,
  • Полюсный проезд с 1-го по 6-й.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, получить питьевую воду можно в пунктах ООО «Ключ Здоровья» по адресам: 18-й проезд, 91, ул. Кабакова, 79, ул. М. Жукова, 14, Одоевское шоссе, 30 с 9.30 до 21.00.

Также раздача технической воды будет производиться по адресам: ул. Кабакова, 79, Одоевское шоссе, 98-а с 11.00 и до окончания работ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:58 +2
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