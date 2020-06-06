В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 6 июня
За время время 4505 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2409 человека, умерли 49.
Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлено 107 новых случаев COVID-19, выздоровели 109 человек, умерли трое.
Детализация по населенным пунктам:
Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:
сегодня, в 10:40, 23 10829 1
сегодня, в 10:33, 87 6349 0
вчера, в 13:55, 69 3952 -11
вчера, в 11:28, 7 12562 0
Другие статьи по темам
Событие
Место