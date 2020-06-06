В Тульской области за сутки зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

За всё время коронавирусной инфекцией заразились 4505 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

136 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 708 человек.